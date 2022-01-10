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Рестайлинговая Lada Vesta FL и обновленный Renault Logan готовятся к выходу на рынок

Экономика
Рестайлинговая Lada Vesta FL и обновленный Renault Logan готовятся к выходу на рынок
Невские Новости  /  Андрей Лящев

Москва, 10 января. Автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» собирается презентовать в новом году сразу несколько новых моделей, пишет Avtograd News.

Тольяттинский автозавод работает в настоящее время над подготовкой к релизу рестайлинговой версии Lada Vesta FL, а также тестирует новенькие Renault Logan и Sandero.

Автолюбители пишут, что модернизированная Lada попадет на конвейер примерно в марте. Предполагается, что до этого в Ижевске соберут несколько сотен моделей, а уже сейчас их число достигает 200 штук. В настоящее же время, имеющиеся экземпляры проходят тест-драйв на специальном полигоне.

Другой интересной новинкой станут следующие генерации Sandero и Logan французского бренда. Эксперты ждут их появления в начале лета. Машины должны быть построены на новой архитектуре для АвтоВАЗа под названием CMF-B. На автомобилях оставят двигатели объемом 1,6 литра мощностью от 82 до 113 л.с.

Помимо этого, отечественный рынок может в 2022 году пополниться обновленными версиями Largus, Niva Legend и Niva Travel. Последняя должна появиться в эксклюзивной комплектации Black.

Модель Lada Vesta CW Cross недавно предложили превратить в «даблдекер». Дизайнер выступает за трансформацию машины в двухэтажный конструкт с целью создания комфортного и пригодного для путешествий автомобиля.

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