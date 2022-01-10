Власти РФ разработали список государств, нежелательных для регистрации компаний

Москва, 10 января. Россия составила список стран и юрисдикций, нежелательных для создания холдинговых компаний, аккумулирующих доходы расположенных в РФ предприятий. В него попали 13 государств, не фигурировавших в прошлых таких перечнях, пишут «Ведомости».

В новый список вошли три страны ЕС (Кипр, Мальта и Ирландия), отдельный регион еще одной страны Европы (португальский остров Мадейра), а также Швейцария, Гонконг, Сингапур, Черногория, Шри-Ланка, Ливан, Кюрасао (государство в Карибском море) и Тонга (королевство в Полинезии). Также в документе указаны два штата США (Вайоминг и Делавэр) и Американские Виргинские острова, имеющие статус неинкорпорированной организованной территории США.

Этот перечень будет использоваться при принятии решений о предоставлении господдержки. Фирмы, на 25% и более принадлежащие резидентам участников списка, не смогут получить помощь. Такое правило вступит в силу с 2023 года. Сейчас поддержка не положена компаниям, на 50% и более принадлежащим владельцам из офшоров.

Правительство РФ направило еще 500 млн рублей на льготное кредитование бизнеса. Об этом ранее сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.