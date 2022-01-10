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Депутат Милонов из Алма-Аты: «Это был удар не только по братскому Казахстану, но и по нашей стране»

  /   Обновлено: 10 января 2022 10:17
Политика
Депутат Милонов из Алма-Аты: «Это был удар не только по братскому Казахстану, но и по нашей стране»
Федеральное агентство новостей  / 

Депутат Госдумы Виталий Милонов рассказал ФАН о своих впечатлениях от происходящего в Казахстане, где парламентарий находится почти с момента начала протестов, переросших в многочисленные акты насилия. Как только в этой стране более-менее возобновилась работа интернета, Милонов вышел на связь с нашей редакцией.

По словам Виталия Милонова, в настоящий момент ситуация в крупнейшем городе страны Алма-Ате постепенно нормализуется, но сейчас главное — не дать вмешаться силам, заинтересованным в новой дестабилизации обстановки.

«Мы тут провели почти неделю, — рассказал Милонов. — В городе относительно спокойно. Своими глазами увидели ситуацию и в Астане, и в Алма-Ате. Впечатлений очень много, но главное — люди Казахстана — как казахи, так и русские — не хотят насилия. Здесь царит настоящая дружба народов, которую не под силу разрушить никаким иностранным разведкам и спецслужбам. Очевидно, что это был удар не только по братскому Казахстану, но еще и удар по нашей стране. Ведь именно через нестабильность на наших границах хаос может зайти и в наши дома».

По словам депутата, жители Казахстана благодарны странам, входящим в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в первую очередь России, за братскую помощь, оказанную в деле восстановления мира и порядка в республике.

Депутат Милонов из Алма-Аты: «Это был удар не только по братскому Казахстану, но и по нашей стране»
Global Look Press / ORDA.KZ/XinHua

«Граждане Казахстана, наши соседи, благодарны России за помощь, которую наша страна оказывает в рамках ОДКБ. Уверен, что произошедшее — это очевидная причина для усиления и интеграции наших общих усилий по наведению порядка и достижению стабильности. Необходимо политическое урегулирование, не допустить вмешательства внешних сил», — подчеркнул Милонов.

Ранее госсекретарь Казахстана Ерлан Карин в эфире телеканала «Хабар 24» заявил, что беспорядки в республике стали гибридной террористической атакой с целью дестабилизации обстановки.

«Мы столкнулись с гибридной террористической атакой на Казахстан с целью дестабилизации и переворота», — цитирует RT слова Карина.

В пресс-службе МИД Казахстана рассказали, что среди участников беспорядков, прошедших в республике, были лица с боевым опытом в горячих точках на стороне радикальных исламистов.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января, они сопровождались погромами, поджогами, мародерством и другими преступлениями. В республике есть погибшие как среди сил правопорядка, так и среди гражданского населения

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