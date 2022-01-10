Аналитик Тузов перечислил главные финансовые риски в 2022 году

Москва, 10 января. Мир может столкнуться с высокой инфляцией, дефолтами и массовыми банкротствами, заявил исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

В первую очередь на рыночную ситуацию повлияет высокая инфляция с падением мирового ВВП. При этом цены на энергоресурсы останутся высокими, что, в свою очередь, скажется на росте себестоимости товаров и услуг.

«Мир может скатиться к инфляционной спирали, когда действия регулирующих органов только ухудшают положение», — добавил Тузов в беседе с агентством «Прайм».

Еще одним гипотетическим шоковым сценарием может стать кризис отраслевых дефолтов на фоне изменения потребительского спроса. И, наконец, третий вариант — продолжение пандемии коронавируса, которая по-прежнему влияет на мировую экономику.

Евросоюз, тем временем, столкнулся с рекордной инфляцией. В прошлом месяце показатель достиг 5%, при этом в ноябре 2021 года в ЕС наблюдалась инфляция в 4,9%.