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Новая жена рэпера Гуфа взяла его фамилию

Шоу-бизнес
Новая жена рэпера Гуфа взяла его фамилию
instagram.com  /  @yuliyakorolevaa

Москва, 10 января. Один из самых популярных рэперов России — Гуф (Алексей Долматов) снова женился. На этот раз его супругой стала модель Юлия Королева. Недавно девушка на своей странице в Instagram проводила опрос среди своих подписчиков и на вопрос, взяла ли она фамилию мужа, ответила, что уже успела изменить фамилию с Королева на Долматова, пишет Teleprogramma.pro.

Долматов сделал предложение своей спутнице осенью ушедшего года в узком семейном кругу, а уже под конец декабря пара обменялась обручальными кольцами.

Минувшим летом Алексей и Юлия пережили кризис в отношениях. Тогда бывшая супруга Гуфа — Айза рассказала, что они решили снова сойтись с рэпером.

Удивительно, но тогда Алексей Долматов, оказывается, обманул Айзу.

«Рыдаю. Нет слов. Я вас не обманывала. Плачу. Меня снова обманули. А самый прикол во всем этом знаете, какой? То, что Алеша обманул всех своих баб! Я рыдаю, вспоминая слова Сэма: «Мама, папа ненадежный! Ты только всерьез ему не верь», — написала экс-супруга рэпера в Instagram.

О женитьбе Гуфа и Юлии стали ходить слухи ранее, когда в интернете появились фотографии, где возлюбленные сидят с одинаковыми кольцами на руках. При этом пара долгое время слухи не комментировала, и поначалу рэпер вовсе опроверг слухи о женитьбе, но позднее намекнул, что все впереди.

«Нет, пока это не правда, мы не помолвлены», — заявил Долматов.

Алексей и Юлия в отношениях уже больше года. Сегодня известно, что рэпер даже познакомил спутницу с родителями.

С 2017 по 2018 год музыкант встречался с певицей и экс-участницей группы «А-Студио» Кэти Топурией, а до этого был женат на телеведущей Айзе Долматовой.

Ранее сообщалось, что после свадьбы Гуфа с Юлией Королевой Айза пообещала больше никогда не общаться с бывшим супругом.

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Все новости / Шоу-бизнес / Новая жена рэпера Гуфа взяла его фамилию
свадьба отношения рэпер фамилия гуф долматов
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