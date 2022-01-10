Токио, 10 января. Президент России Владимир Путин в отличие от других российских политиков проявляет живой интерес к истории и культурным ценностям Японии. С таким мнением выступил член палаты советников местного парламента Мунэо Судзуки.

Японский законодатель сделал заявление на фоне проблемы с Курильскими островами. Токио и Москва до сих пор не заключили мирный договор, что омрачает отношения стран. Главным препятствием является вопрос о Южных Курилах, на которые претендует иностранное государство. Российская сторона неоднократно указывала на неотделимость своих территорий.

Федеральное агентство новостей /

В Токио сделали неожиданное заявление об отношении Путина к японской культуре. Об этом сообщает издание Yahoo News Japan.

«Можно сказать, что Путин — единственный российский политик, который интересуется Японией и понимает японскую культуру и историю», — сказал Судзуки.

Ранее МИД России выразил протест японскому посольству в стране из-за организации выставки о Курилах в Токио, передает Национальная служба новостей. По сообщению ведомства, иностранное государство проигнорировало ряд важных исторических документов при открытии показа.

Китайские эксперты обращали внимание, что захват Курил обернется для Японии потерей острова Хоккайдо. Первый этап операции для Токио может быть удачным, однако после столкновения с российскими силами иностранное государство ожидает провал, уверены специалисты.