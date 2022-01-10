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Автомобили в России подорожали на 3% с начала года

Экономика
Автомобили в России подорожали на 3% с начала года
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Москва, 10 января. Стоимость новых автомобилей в РФ с 1 января выросла в пределах 3%. Об этом сообщил председатель правления «Авилон» Андрей Павлович, передает «Коммерсантъ».

По его словам, с 1 января цены на авто Mitsubishi поднялись на 1,5-2%. По марке Kia рост цен составил 2-4% в рамках планового повышения, премиум-сегмент по бренду Mercedes подорожал в среднем на 1,5%, а автомобили Volvo — в среднем на 250 тысяч рублей.

Причем с начала 2022 гола дорожали и те машины, чьи прайс-листы обновлялись в декабре. Например, автомобили Lada прибавили в цене 1–5% в декабре 2021 года и еще 1,4–3,2% с 1 января, подсчитал «Автостат». По данным дилеров, аналогичная ситуация наблюдается у Renault: машины марки месяцем ранее дорожали на 1,5%, после чего в январе цены поднялись еще на 1,5–2%.

Минпромторг РФ ждет снижения темпов роста цен на авто. Об этом ранее заявил глава ведомства Денис Мантуров.

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