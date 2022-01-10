Милонов заявил, что в Госдуме обсудят обязательное тестирование школьников на наркотики

Москва, 10 января. Депутаты Государственной думы рассмотрят вопрос введения обязательного тестирования на наркотики и психические отклонения в школах.

Обсуждение состоится уже в начале весенней сессии. Об этом сообщил замглавы комитета нижней палаты парламента по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

«Сегодня некому заниматься психическим, психологическим тестированием школьников, а это очень важно. Также обязательным в школах должно быть тестирование на наркотики», — цитирует депутата РИА Новости.

По его мнению, подобные тесты позволят избежать случаев насилия в образовательных учреждениях. На сегодняшний день родители могут отказаться от проверки ребенка на наркотики, отметил Милонов.

Ранее депутаты Государственной думы Яна Лантратова и Алексей Куринный высказались против установки курилок в российских школах. Они подчеркнули, что курение противоречит самой идее учебных заведений.