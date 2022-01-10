Минобороны РФ до 2025 года оснастит подразделения ЮВО ракетными комплексами С-500

Москва, 10 января. Ракетные комплексы С-500 до 2025 года поступят в южные части российских войск, заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев.

В интервью изданию «Красная звезда» он отметил, что оборонное ведомство запланировало поставки в ЮВО не только ракетных систем, но и других вооружений и техники. Военные части округа также получат новые самолеты и вертолеты.

«Спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 "Прометей"», — рассказал Гостев.

Ранее сообщалось, что Минобороны решило увеличить боевые возможности береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) ВМФ РФ. Кроме того, страна в этом году оснастит некоторые подразделения гиперзвуковым оружием, передает Infox.