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Минобороны РФ до 2025 года оснастит подразделения ЮВО ракетными комплексами С-500

  /   Обновлено: 10 января 2022 09:44
Армия
Минобороны РФ до 2025 года оснастит подразделения ЮВО ракетными комплексами С-500
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 января. Ракетные комплексы С-500 до 2025 года поступят в южные части российских войск, заявил командующий 4-й армией ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) генерал-лейтенант Николай Гостев.

В интервью изданию «Красная звезда» он отметил, что оборонное ведомство запланировало поставки в ЮВО не только ракетных систем, но и других вооружений и техники. Военные части округа также получат новые самолеты и вертолеты.

«Спланированы поставки самолетов Су-34, Су-30СМ, Су-35С, вертолетов Ка-52, Ми-8АМТШ-ВН, зенитных ракетных систем С-500 "Прометей"», — рассказал Гостев.

Ранее сообщалось, что Минобороны решило увеличить боевые возможности береговых ракетно-артиллерийских войск (БРАВ) ВМФ РФ. Кроме того, страна в этом году оснастит некоторые подразделения гиперзвуковым оружием, передает Infox.

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юво с-500 перевооружение
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