Саундтреки к блокбастерам «Не время умирать» и «Дюна» получили «Золотой глобус»

Лос-Анджелес, 10 января. Организаторы премии «Золотой глобус» назвали триумфаторов церемонии. Финальная часть бондианы «Не время умирать» получила статуэтку за лучший саундтрек — песню No Time to Die исполнительницы Билли Айлиш.

Победители 79-й церемонии были объявлены в ночь с 9 на 10 января. В музыкальных категориях победителями стали фильм «Не время умирать» за саундтрек и «Дюна» в номинации «лучшая оригинальная музыка».

Лучшим фильмом стала драма «Власть Пса» Джейн Кэмпион, однако исполнителю главной роли Бенедикту Камбербетчу не удалось взять награду за лучшую актерскую работу, статуэтку получил Уилл Смит за байопик «Король Ричард». Лучшей актрисой стала Николь Кидман благодаря образу Люсиль Болл в картине «В роли Рикардо» Аарона Соркина.

Кроме того, Эндрю Гарфилд впервые в карьере получил статуэтку за роль в мюзикле «Тик-так... БУМ!» в категории «Лучший актер комедии или мюзикла», а главной актрисой признали Рейчел Зеглер («Вестсайдская история»).

Лидером по количеству номинаций стал стриминг-сервис Netflix. Проекты платформы поучаствовали во всех главных категориях «Золотого глобуса».