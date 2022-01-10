Гараж с автомобилем сгорел в Мордовии

Саранск, 10 января. В управлении МЧС по Мордовии прокомментировали тушение пожара в гаражном массиве.

По данным пресс-службы регионального отделения МЧС, пожар произошел в гаражном массиве в поселке Чамзинка на Республиканской улице. Прибывшие на место инцидента пожарные столкнулись с открытым огнем, который охватил один из гаражей, в котором находился автомобиль, пишут «Известия Мордовии».

Сотрудникам МЧС удалось локализовать очаг возгорания и уберечь от огня соседние объекты. Однако самому гаражу и машине нанесен серьезный ущерб. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее ФАН сообщал о пожаре в селе Александров Гай Саратовской области. Частный двухэтажный дом вспыхнул на Привокзальной улице. В результате инцидента погибли два человека, был госпитализирован подросток, получивший ожоги.