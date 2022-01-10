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ВТБ повысит ипотечные ставки на 1 процентный пункт с 11 января

Экономика
ВТБ повысит ипотечные ставки на 1 процентный пункт с 11 января
pixabay.com

Москва, 10 января. Ставки по ипотечным кредитам в ВТБ увеличатся с 11 января на 1 процентный пункт, до 10,3%, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Таким образом, ВТБ стал первым из ведущих российских банков, сообщившим о повышении ипотечных ставок. При этом проценты по кредитам в рамках господдержки останутся прежними: по «семейной» ипотеке ставка составит от 4,7%, по ипотеке с господдержкой — от 5,75%, по дальневосточной ипотеке — от 0,1%.

Руководство ВТБ приняло решение повысить ставки по ипотеке вслед за ужесточением денежно-кредитной политики Центробанка РФ. В декабре регулятор повысил ключевую ставку до 8,5%. В то же время ЦБ не исключил дальнейшего увеличения показателя.

«Мы намеренно сохранили ставки по ипотеке без изменений во второй половине декабря, чтобы дать возможность нашим клиентам заключить сделки на прежних условиях в момент "высокого сезона"», — объяснили в ВТБ.

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина ранее посоветовала россиянам не торопиться с оформлением ипотеки. Она рекомендовала внимательно принимать решение о покупке жилья в кредит и не идти на поводу у эмоций.

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