«Краснодар» рассматривает двух иностранцев и одного россиянина на пост тренера команды

Краснодар, 10 января. Руководство «Краснодара» рассматривает три возможные кандидатуры на пост главного тренера. «Быки» продолжат искать наставника команды.

На сегодняшний день в списке краснодарцев три кандидатуры — два иностранных специалиста и один россиянин. От всех троих предварительно получено согласие, решение клубу необходимо принять в начале следующей недели, чтобы команда смогла отправиться на тренировочные сборы под руководством специалиста, сообщает РБ Спорт.

«Быки» остаются без тренера после отставки белорусского специалиста Виктора Гончаренко в начале января 2022 года. Изначально краснодарский клуб рассматривал кандидатуру бывшего тренера московского «Локомотива» Марко Николича, однако в результате отказался от услуг сербского специалиста.