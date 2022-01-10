Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 11:05
11:04
Общество
Эфир: Как продвигается в Петербурге мусорная реформа
11:02
Весь мир
США ищут оправдание для отказа от поддержки союзников по НАТО
11:01
Происшествия
Президент Казахстана Токаев: бандиты выносили из моргов тела подельников во время погромов
11:01
Происшествия
Более 60 пожаров с 12 погибшими произошли в Пензенской области за новогодние праздники
11:00
Политика
Президент Киргизии Жапаров ушел в краткосрочный отпуск
11:00
Происшествия
Снегопад в Пакистане застал врасплох туристов
10:58
Политика
Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
10:57
Экономика
Советник Зеленского предложил ввести талоны на еду для украинцев
10:57
Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Приамурье
10:55
Общество
Уровень снега в Петербурге достиг рекордной высоты с начала зимы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

«Краснодар» рассматривает двух иностранцев и одного россиянина на пост тренера команды

Спорт
«Краснодар» рассматривает двух иностранцев и одного россиянина на пост тренера команды
facebook.com  /  ФК Краснодар

Краснодар, 10 января. Руководство «Краснодара» рассматривает три возможные кандидатуры на пост главного тренера. «Быки» продолжат искать наставника команды. 

На сегодняшний день в списке краснодарцев три кандидатуры — два иностранных специалиста и один россиянин. От всех троих предварительно получено согласие, решение клубу необходимо принять в начале следующей недели, чтобы команда смогла отправиться на тренировочные сборы под руководством специалиста, сообщает РБ Спорт.

«Быки» остаются без тренера после отставки белорусского специалиста Виктора Гончаренко в начале января 2022 года. Изначально краснодарский клуб рассматривал кандидатуру бывшего тренера московского «Локомотива» Марко Николича, однако в результате отказался от услуг сербского специалиста.

Вернуться назад
Все новости / Спорт / «Краснодар» рассматривает двух иностранцев и одного россиянина на пост тренера команды
футбол краснодар марко николич
Комментировать