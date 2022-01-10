Внеочередная сессия ОДКБ пройдет в 10:00 по Москве

Нур-Султан, 10 января. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали прокомментировал начало внеочередного саммита Совета коллективной безопасности ОДКБ. Сессия состоится в 13:00 по местному времени (10:00 по Москве), пояснил он.

Встречу решили провести на фоне усложнившейся в Казахстане ситуации, где вспыхнули акции протеста. Члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) направили в страну миротворческие силы для помощи. Уали в Telegram сообщил о проведении внеочередного саммита организации.

«Сегодня в 13:00 часов по времени Нур-Султана (10:00 по Москве. — Прим. ФАН) президент Касым-Жомарт Токаев примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, созванной по инициативе казахстанской стороны», — отметил пресс-секретарь.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею казахстанского коллеги о проведении саммита, передает Национальная служба новостей. Российский лидер также примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.