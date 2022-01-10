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Борис Щербаков пообещал повлиять на противницу вакцинации Марию Шукшину

Общество
Борис Щербаков пообещал повлиять на противницу вакцинации Марию Шукшину
Пресс-служба Московского государственного академического театра «Русская песня»

Москва, 10 января. Народный артист России Борис Щербаков негативно высказался о звезде фильма «Похороните меня за плинтусом» Марии Шукшиной, которая выступает против вакцинации от коронавируса. Он пообещал поговорить со знаменитостью.

По мнению 72-летнего актера, Мария Шукшина находится под чьим-то серьезным влиянием. Артист считает, что это видно по ее поведению.

«Это очевидно. Потому что сама она умная девочка. Я позвоню и поговорю с ней. Серьезно поговорю с ней», — заявил Щербаков в эфире программы «Судьба человека».

Актер добавил, что сделает все возможное, чтобы повлиять на кинодиву «в другую сторону». Он надеется, что знаменитость поменяет свои взгляды на вакцинацию. Сам Щербаков убежден, что прививка от коронавируса обязательна.

Мария Шукшина является противницей вакцинации и активно выступает против прививочной кампании. Сестра артистки Ольга предположила, что Мария могла втайне пройти курс вакцинации от коронавируса, но решила об этом не говорить.

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щербаков вакцинация шукшина
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