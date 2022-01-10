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Пять длинных выходных ожидают россиян в 2022 году

Общество
Пять длинных выходных ожидают россиян в 2022 году
pixabay.com

Москва, 10 января. Правительство России утвердило календарь праздничных дней на 2022 год. Согласно ему, россиян ждет целых пять длинных выходных.

Ближайший праздничный выходной ожидается уже в феврале — в День защитника Отечества, 23 февраля. А Международный женский день подарит жителям России трехдневный отдых с 6 по 8 марта.

Самые продолжительные выходные выпадут на май. Россияне будут отмечать праздник весны и труда с 30 апреля по 3 мая, а в честь Дня Победы нерабочими станут 7, 8, 9 и 10 мая.

Также дополнительным выходным объявлен День России, который выпадет на воскресенье, из-за чего граждане смогут отдохнуть с 11 по 13 июня. Кроме того, свободными от работы станут дни с 4 по 6 ноября.

Соблюдение привычного режима сна и пробуждения во время длительных выходных и праздников позволит быстро восстановиться и вернуться к работе. Об этом ранее рассказала врач-сомнолог, психотерапевт Елена Колесниченко.

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