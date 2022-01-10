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Поставки российского газа в ЕС через Украину сократились более чем на 50%

Экономика
Поставки российского газа в ЕС через Украину сократились более чем на 50%
2qm.ru  /  Борис Гришин

Москва, 10 января. Средняя температура в Европе повысилась, что повлияло на поставки природного газа из России в первую неделю нового года. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Газпром» снизил количество поставляемого в Европу топлива. Так, экспорт через территорию Украины упал почти в два раза, поставки через «Турецкий поток» снизились на 1/3, а магистраль «Ямал — Европа» по-прежнему остается невостребованной.

Словацкий газотранспортный оператор Eustream зафиксировал, что среднесуточный объем российских поставок в ЕС через Украину за период с 1 по 9 января уменьшился до 54 млн кубических метров, что примерно на 55% ниже, чем наблюдалось в конце декабря.

Отмечается, что экспорт в рамках «Турецкого потока» упал на 37% и составил 25,4 млн кубометров в сутки. Об этом сообщает болгарский газотранспортный оператор. Эксперты считают, что на снижение поставок повлияли погодные изменения. Дело в том, что в последние декабрьские дни, а также в начале января температура в Западной и Центральной Европе была достаточно высокой для сезона. Например, во французской и немецкой столицах температура 31 декабря достигала 12 градусов, а в Вене она поднималась до 16 градусов.

Погода также отразилась и на газовых котировках. Стоимость голубого топлива в конце декабря равнялась порядка 800 долларов за тысячу «кубов», хотя еще 21 декабря составляла 2000 долларов. Подорожание нефти и некоторое похолодание впоследствии подогрели ценники на энергоноситель в январе.

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Все новости / Экономика / Поставки российского газа в ЕС через Украину сократились более чем на 50%
Газпром турецкий поток природный газ Россия и украина Ямал — Европа
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