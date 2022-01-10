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Премьер Акылбек Жапаров представит Киргизию на саммите ОДКБ

Политика
Премьер Акылбек Жапаров представит Киргизию на саммите ОДКБ
Prt Scr youtube.com  /  Najdakmedia

Бишкек, 10 января. Киргизию на саммите Совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) представит премьер-министр страны Акылбек Жапаров. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как передает пресс-служба, президент Киргизии Садыр Жапаров ушел в краткосрочный отпуск с 10 января, поэтому он не сможет принять участие в саммите ОДКБ. Внеочередная сессия ОДКБ пройдет в 10:00 по Москве.

Ранее сообщалось, что в ходе саммита участники ОДКБ обсудят ситуацию в Казахстане и меры по ее нормализации. Во встрече примет участие президент РФ Владимир Путин.

Минобороны РФ сообщило, что более 1 460 российских граждан были вывезены из Казахстана самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. Накануне в Москву прибыло более 1,4 тысячи человек, пишет НСН.

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киргизия одкб акылбек жапаров
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