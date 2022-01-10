Россия считает МВФ ответственным за ошибки в кредитной программе Аргентины

Москва, 10 января. Международный валютный фонд допустил множество ошибок в кредитной программе Аргентины и должен нести за них ответственность, заявил ТАСС российский исполнительный директор в МВФ Алексей Можин.

По его мнению, кредитный пакет МВФ для Аргентины, вероятно, — самый «позорный» за всю историю организации. Фонд в 2018 году предоставил Буэнос-Айресу кредит в 57 млрд долларов, однако программа полностью провалилась и действия МВФ фактически сводились к финансированию оттока капитала из страны, считает собеседник агентства.

«Финансовые рынки имеют сегодня такую власть, что они, по сути, могут диктовать экономическую политику правительствам всех стран. Аргентина является конкретным примером. Приближались выборы 2019 года, обозначилась возможность прихода левой оппозиции к власти, частные инвесторы начали волноваться и выводить средства из Аргентины», — объяснил представитель РФ в МВФ.

Он добавил, что программа МВФ была изначально политически мотивирована. Ее цель, как полагает Можин, состояла в том, чтобы помочь президенту Маурисио Макри победить в 2019 году на предстоящих выборах. Однако глава государства тогда выборы проиграл.

«Фонд, допустив эти ошибки, несет ответственность за то плачевное состояние аргентинской экономики, которое наблюдается в настоящее время. У нового правительства сейчас нет денег на погашение долга. Уже в который раз фонд действовал в интересах частных инвесторов, а не народа страны, не в интересах аргентинцев», — резюмировал Алексей Можин.

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что существующая сегодня международная финансовая система нуждается в корректировке, поскольку отдает приоритет спекулянтам, а не развитию народов. В связи с этим он призвал мировое сообщество ввести новые правила, чтобы уровнять страны.