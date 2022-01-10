Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 января 11:04
11:04
Общество
Эфир: Как продвигается в Петербурге мусорная реформа
11:02
Весь мир
США ищут оправдание для отказа от поддержки союзников по НАТО
11:01
Происшествия
Президент Казахстана Токаев: бандиты выносили из моргов тела подельников во время погромов
11:01
Происшествия
Более 60 пожаров с 12 погибшими произошли в Пензенской области за новогодние праздники
11:00
Политика
Президент Киргизии Жапаров ушел в краткосрочный отпуск
11:00
Происшествия
Снегопад в Пакистане застал врасплох туристов
10:58
Политика
Токаев объявил о восстановлении конституционного порядка в Казахстане
10:57
Экономика
Советник Зеленского предложил ввести талоны на еду для украинцев
10:57
Происшествия
Правоохранители возбудили уголовное дело после ДТП с тремя погибшими в Приамурье
10:55
Общество
Уровень снега в Петербурге достиг рекордной высоты с начала зимы
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Россия считает МВФ ответственным за ошибки в кредитной программе Аргентины

  /   Обновлено: 10 января 2022 09:29
Экономика
Россия считает МВФ ответственным за ошибки в кредитной программе Аргентины
wikipedia.org  /  AgnosticPreachersKid / CC BY-SA 3.0

Москва, 10 января. Международный валютный фонд допустил множество ошибок в кредитной программе Аргентины и должен нести за них ответственность, заявил ТАСС российский исполнительный директор в МВФ Алексей Можин.

По его мнению, кредитный пакет МВФ для Аргентины, вероятно, — самый «позорный» за всю историю организации. Фонд в 2018 году предоставил Буэнос-Айресу кредит в 57 млрд долларов, однако программа полностью провалилась и действия МВФ фактически сводились к финансированию оттока капитала из страны, считает собеседник агентства.

«Финансовые рынки имеют сегодня такую власть, что они, по сути, могут диктовать экономическую политику правительствам всех стран. Аргентина является конкретным примером. Приближались выборы 2019 года, обозначилась возможность прихода левой оппозиции к власти, частные инвесторы начали волноваться и выводить средства из Аргентины», — объяснил представитель РФ в МВФ.

Он добавил, что программа МВФ была изначально политически мотивирована. Ее цель, как полагает Можин, состояла в том, чтобы помочь президенту Маурисио Макри победить в 2019 году на предстоящих выборах. Однако глава государства тогда выборы проиграл.

«Фонд, допустив эти ошибки, несет ответственность за то плачевное состояние аргентинской экономики, которое наблюдается в настоящее время. У нового правительства сейчас нет денег на погашение долга. Уже в который раз фонд действовал в интересах частных инвесторов, а не народа страны, не в интересах аргентинцев», — резюмировал Алексей Можин.

Действующий президент Аргентины Альберто Фернандес ранее заявил, что существующая сегодня международная финансовая система нуждается в корректировке, поскольку отдает приоритет спекулянтам, а не развитию народов. В связи с этим он призвал мировое сообщество ввести новые правила, чтобы уровнять страны.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Россия считает МВФ ответственным за ошибки в кредитной программе Аргентины
аргентина мвф южная америка можин
Комментировать