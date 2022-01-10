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Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на переговорах с Россией по безопасности

Политика
Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на переговорах с Россией по безопасности
Global Look Press  /  MFA Russia/via Globallookpress.com

Женева, 10 января. США и НАТО должны проявить гибкость на предстоящих переговорах с Россией по гарантиям безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, невозможно построить диалог, основываясь только на собственной позиции, поэтому нужно прислушиваться к другой стороне. Рябков отметил, что Россия в течение 30 лет проявляла гибкость в отношении западных стран, поэтому теперь настал их черед, пишет РИА Новости.

«Мы позицию другой страны воспринимали так, как она есть, на протяжении 30 лет. Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту», — объяснил Рябков.

Он отметил, что если США и другие страны НАТО не в состоянии этого сделать, то они столкнутся с ухудшением собственной безопасности. Рябков накануне говорил, что первый в этом году диалог между российской и американской делегациями был сложным, но деловым.

Ранее сообщалось, что российского президента Владимира Путина своевременно оповестят об итогах первой встречи России и США по гарантиям безопасности в Женеве. Отметим, что основной раунд переговоров пройдет 10 января, передает RT.

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