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«Дженоа» может отправить Андрея Шевченко в отставку

  /   Обновлено: 10 января 2022 09:17
Спорт
«Дженоа» может отправить Андрея Шевченко в отставку
Global Look Press  /  Michele Nucci/Keystone Press Agency

Генуя, 10 января. Руководство футбольного клуба «Дженоа» может отправить в отставку Андрея Шевченко с поста главного тренера после поражения команды в матче 21-го тура Серии А со «Специей» (0:1).

Как отмечает Telenord, «Дженоа» изучает вариант с возвращением специалиста Давиде Баллардини. Кроме того, красно-синие рассматривают кандидатуру Роландо Марана, который руководил клубом в 2020 году.

Напомним, сам украинский специалист Шевченко пропустил матч со «Специей» из-за положительного теста на COVID-19. Тренер «Дженоа» находится на самоизоляции.

Экс-наставник сборной Украины по футболу возглавил «Дженоа» в конце осени прошлого года. Контракт с клубом рассчитан до 2024 года. Под руководством Шевченко «Дженоа» провел девять матчей в итальянском чемпионате, в которых потерпел шесть поражений и три раза сыграл вничью.

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