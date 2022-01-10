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Десятки многоквартирных домов, больницы и школы остались без отопления в Новосибирске

Происшествия
Десятки многоквартирных домов, больницы и школы остались без отопления в Новосибирске
pixabay.com  / 

Новосибирск, 10 января. Десятки многоквартирных домов, больницы и школы остались без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе в Ленинском районе.

Повреждение магистрального трубопровода произошло на улице Котовского в полдень. В Сибирской генерирующей компании сообщили, что возраст дефектной трубы — 51 год. Аварийная бригада работает на объекте с 12 часов по местному времени. Закончить ремонтные работы планируют к утру 11 января.

«В контуре отключения 41 многоквартирный дом, три детских образовательных и два медицинских учреждения. Дефект также повлияет на параметры теплоснабжения домов жилмассива «Башня», микрорайона «Горский», а также улиц Вертковской, Римского-Корсакова. Бригада завершит работы в 4 часа утра 11 января, после чего теплоснабжение будет восстановлено», — сообщи в пресс-службе СГК.

Ранее из-за порыва водопроводной сети без водоснабжения оказались жители многоквартирных домов на улице Выборной в Октябрьском районе. Авария также привела к затоплению части улицы и внутренней территории детского сада №70.

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