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Меган Маркл получила 1 фунт, выиграв дело в суде
Шоу-бизнес
Меган Маркл получила 1 фунт, выиграв дело в суде
wikipedia.org  /  Office of the Governor-General - GG.Govt.nz / CC BY 4.0

В конце 2021 года, супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган подала в суд на газету Mail on Sunday и выиграла. Адвокаты королевской персоны обвиняли таблоид в том, что они опубликовали письмо, которое женщина отправляла своему отцу в августе 2018 года. В нем она просила папу прекратить общение с журналистами, пишет Marie Claire.

В СМИ после этого появилась информация, что издание выплатит Маркл всего 1,35 доллара, что в переводе на английский курс составит 1 фунт стерлингов в качестве возмещения ущерба. Это действительно является правдой, но это не вся компенсация, которую получит Меган.

Постановление суда, датированное 16 декабря 2021 года содержит в себе всю информацию о финансовых расчетах. По данным издания The Washington Post, там написано, что герцогиня должна получить 1 фунт стерлингов в качестве номинальной компенсации за неправомерное использование личной информации.

Суд также сообщил, что есть и другая сумма, согласованная сторонами неофициально. Ее Mail on Sunday выплатят в качестве компенсации за нарушение авторских прав. Эксперты уверены, что она будет намного выше, чем 1,5 доллара.

По словам пресс-секретаря герцогини, издатель согласился выплатить «значительную» сумму. Ее Меган планирует потратить на благотворительность. Издателями газеты также будут покрыты судебные издержки, они, по предварительным данным, составляют сумму примерно в 2 миллиона долларов и даже больше.

Опубликовав личное письмо Меган, Mail on Sunday автоматически проиграли дело. Несмотря на то, что победа Сассекской не создаст юридического прецедента, это событие имеет важное культурное и медийное значение. Ведь британская королевская семья привыкла воевать с таблоидами, но пока еще никто не подавал на СМИ в суд и не выигрывал дело.

Меган Маркл решила идти до конца, вместо того, чтобы молчать, как это сделали другие члены королевской семьи. По мнению юридического обозревателя Дэвида Аллена Грина, данное дело может стать отправной точкой в отношениях СМИ и БКС.

Ранее сообщалось, что Меган Маркл планирует запустить собственное шоу.

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Все новости / Шоу-бизнес / Меган Маркл получила 1 фунт, выиграв дело в суде
суд письмо меган маркл Mail on Sunday
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