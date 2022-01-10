Меган Маркл получила 1 фунт, выиграв дело в суде

В конце 2021 года, супруга принца Гарри герцогиня Сассекская Меган подала в суд на газету Mail on Sunday и выиграла. Адвокаты королевской персоны обвиняли таблоид в том, что они опубликовали письмо, которое женщина отправляла своему отцу в августе 2018 года. В нем она просила папу прекратить общение с журналистами, пишет Marie Claire.

В СМИ после этого появилась информация, что издание выплатит Маркл всего 1,35 доллара, что в переводе на английский курс составит 1 фунт стерлингов в качестве возмещения ущерба. Это действительно является правдой, но это не вся компенсация, которую получит Меган.