Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Москва, 10 января. Позиции российской валюты укрепились к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на 20 копеек и составил 75,55 рубля. Стоимость евро также продемонстрировала падение: она сократилась на 30,25 коп. и оказалась на уровне 85,725 рубля.

Основные факторы, способные поддержать рубль в наступившем году, появились к концу прошлого года. В основе этого — грамотная денежная политика, которая была ориентирована на борьбу с инфляционным давлением.

К концу 2022 года доллар будет продаваться по 70 рублей, а евро оценят в 77,7 рубля. Таким прогнозом поделился ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.