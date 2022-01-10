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Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи

Экономика
Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов Мосбиржи
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. Позиции российской валюты укрепились к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Курс нацвалюты США по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов опустился на 20 копеек и составил 75,55 рубля. Стоимость евро также продемонстрировала падение: она сократилась на 30,25 коп. и оказалась на уровне 85,725 рубля.

Основные факторы, способные поддержать рубль в наступившем году, появились к концу прошлого года. В основе этого — грамотная денежная политика, которая была ориентирована на борьбу с инфляционным давлением.

К концу 2022 года доллар будет продаваться по 70 рублей, а евро оценят в 77,7 рубля. Таким прогнозом поделился ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

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