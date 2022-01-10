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Соединение морпехов Тихоокеанского флота ВМФ РФ усилили новым ударным танковым батальоном

Армия
Соединение морпехов Тихоокеанского флота ВМФ РФ усилили новым ударным танковым батальоном
Федеральное агентство новостей  /  Андрей Союстов

Хабаровск, 10 января. Новое ударное танковое подразделение сформировано на базе соединения морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ в Приморье.

В сообщении пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ говорится, что сформированное подразделение получило на вооружение более 30 модернизированных танков Т-80БВ. Эта боевая техника значительно усилит ударные возможности морпехов.

Отмечается, что танковый батальон в составе соединения морской пехоты приступит к слаживанию и занятиям по боевой подготовке в зимнем периоде обучения. Подчеркивается, что танки Т-80БВ отлично себя зарекомендовали при эксплуатации в экстремальных арктических условиях, что в значительной мере соответствует суровым дальневосточным зимам.

Ранее сообщалось, что отряд кораблей Тихоокеанского флота вышел из Владивостока для выполнения задач дальнего океанского похода. Стоит отметить, что в 2022 году ВМФ РФ будет действовать во всех районах Мирового океана, передает RT.

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танки тихоокеанский флот т-80
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