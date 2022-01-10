Сотрудники МЧС в Амурской области потушили пожар в магазине

Благовещенск, 10 января. В главном управлении МЧС России по Амурской области прокомментировали инцидент с возгоранием магазина.

По данным пресс-службы регионального отделения МЧС, в Ивановском районе Амурской области, в селе Ерковцы, загорелся магазин на Советской улице. К месту инцидента были оперативно направлены семеро пожарных и три единицы спецтехники, сообщает AmurInfo.

Сотрудники МЧС быстро сумели справиться с огнем, благодаря чему торговое оборудование магазина не пострадало. Сейчас продолжается выяснение причин возгорания и поиск виновных в случившемся.

Ранее ФАН сообщал о серьезном пожаре в историческом центре Санкт-Петербурга. В доме на Коломенской улице 8 января загорелась квартира. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек.