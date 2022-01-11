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Перспективы в развитии: как Россия может занять второе место по добыче биткоина
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Перспективы в развитии: как Россия может занять второе место по добыче биткоина

Экономика
Перспективы в развитии: как Россия может занять второе место по добыче биткоина
pexels.com  /  Alesia Kozik

Россия получит отличные перспективы в развитии рынка криптомайнинга и управлении данными. Такое мнение ФАН высказал генеральный директор BitRiver Игорь Рунец.

По его словам, Казахстан сегодня занимает второе место в мире по производству биткоина с долей мирового рынка выше 18%. Он заметил, что многие ведущие операторы ЦОД в СНГ, использующие избыточную зеленую электроэнергию, не ведут операционную деятельность в Казахстане. И на их работу не повлияли события, которые там произошли.

«Казахстан способен быстро вернуть интерес участников рынка к проектам экодобычи на своей территории. Однако о реализации своего потенциала можно будет говорить, как только политическая ситуация вернется в нормальное русло. В период нестабильности в соседней стране рынок производства и обращения цифровых финансовых активов в России, в том числе криптовалюты, может стать еще привлекательнее и может продолжать сильно расти», — пояснил Игорь Рунец.

Он заметил, что этим процессам будет способствовать улучшение рынка цифровой валюты параллельно с согласованием законодательства и развитием инфраструктуры зеленой энергетики. Позиции и возможности российского рынка сегодня уникальны. Россия продолжает притягивать новых участников благодаря безграничным возможностям зеленой цифровой энергетики и высокопрофессионального уровня сотрудников на рынке труда.

Перспективы в развитии: как Россия может занять второе место по добыче биткоина
pixabay.com / Md Ashraful Islam

Напомним, что тотальный запрет на майнинг властями соседнего Китая в начале 2021 года стал стимулом для роста самой популярной криптовалюты в России. Таким образом, китайские криптофермы начали искать другие страны с относительно недорогой электрогенерацией для размещения своих мощностей.

«Я твердо верю, что на сотрудничество России и Казахстана в области цифровой зеленой энергетики не повлияет временная внутренняя нестабильность. Надеюсь, что внутриполитическая ситуация в стране стабилизируется в кратчайшие сроки, и будет обеспечена безопасность всего казахстанского населения и экономики», — заключил Игорь Рунец.

В прошлом году россияне вложили в криптовалюты около 5 трлн рублей.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что регулятор выступает против использования финансовой системы РФ для операций с криптовалютами, потому что они не могут быть средством платежа из-за высокой волатильности. Специалисты российского финансового регулятора обсуждают возможные пути блокировки инвестиций в криптовалюту. Остановить поток инвестиций в цифровые активы планируется через MCC-коды. Это специальный параметр в карточных переводах, который отвечает за тип услуг продавца.

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