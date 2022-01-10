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Политолог Абзалов усомнился в целесообразности объединения России и Белоруссии

Политика
Политолог Абзалов усомнился в целесообразности объединения России и Белоруссии
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 января. России и Белоруссии не нужно объединяться в одну страну. Об этом заявил политолог Дмитрий Абзалов.

Президент Центра стратегических коммуникаций в интервью для издания «Украина.ру» подчеркнул, что делать белорусское государство субъектом РФ не целесообразно. Даже если бы это случилось, то возник бы ряд сложностей. Поэтому сначала нужна правовая и экономическая интеграция. Однако на данный момент Минск к этому не готов.

«Если завтра мы синхронизируемся, то это будет очень веселое правовое поле с очень интересными жизнеутверждающими позициями», — отметил политолог.

Он добавил, что сейчас Россия активно борется с коронавирусной пандемией и проводит вакцинацию. Однако белорусский президент Александр Лукашенко не является сторонником прививки от COVID-19.

Политолог Абзалов усомнился в целесообразности объединения России и Белоруссии
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«С этой точки зрения никто не захочет в ближайшее время взять и "поглотить" Белоруссию. В этом нет никакой необходимости. Наша задача на ближайшее время, как и задача Белоруссии, заключается в создании экономического и правового пространства», — резюмировал Абзалов.

Ранее стало известно, что Белоруссия согласовала с Россией балансы взаимных поставок продовольствия в рамках Союзного государства в наступившем году. Конкретных величин белорусский минсельхоз не называет.

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россия белоруссия объединение абзалов
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