Политолог Абзалов спрогнозировал отношения Минска и Киева в 2022 году

Москва, 10 января. Белоруссия и Украина тесно связаны в экономике, но в политической сфере их ожидают противоречия. Об этом рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

В 2021 году официальный Киев один из первых ввел санкции против белорусского президента Александра Лукашенко. Отношения между странами стали натянутыми. Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» предположил, как правительства двух государств будут взаимодействовать в 2022 году.

«Реэкспорт овощной продукции, реэкспорт продовольствия, в том числе молочной продукции. Белоруссия от этого всего выигрывала. Долгое время ее нейтральный статус позволял ей определенные преференции получать, начиная от Минска и заканчивая всем остальным», — отметил политолог.

Pr Scr youtube.com / «60 минут»

Он добавил, что теперь ситуация изменилась. Сейчас Белоруссию поставили перед выбором, и Лукашенко приходится маневрировать.

«Я думаю, что экономические связи Белоруссия и Украина полностью не разорвут, но политическое противостояние будет серьезно активизировано», — резюмировал Абзалов.

Ранее стало известно, что белорусский президент взял более жесткий курс, который направлен на сохранение суверенитета страны, но в связке с ближайшими «друзьями и братьями». Слова главы государства приводит его официальный сайт.