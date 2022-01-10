Супермаркеты и аптеки возобновили работу в Алма-Ате

Алма-Ата, 10 января. Супермаркеты, продовольственные рынки, аптеки и автозаправочные станции возобновили работу в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате, сообщил аким Бакытжан Сагинтаев.

По его словам, правоохранительные органы продолжают зачистку города. На обезвреженные военнослужащими территории заходят работники коммунальных служб.

«Возобновили работу 80 супермаркетов, три продовольственных рынка, порядка 70 АЗС, 111 аптек, три из которых в круглосуточном режиме. Стоимость автогаза снижена до 70 тенге за литр», — сообщил Бакытжан Сагинтаев.

Система жизнеобеспечения города все дни функционировала без перебоев. Подача тепла, канализация, газоснабжение и водоснабжение работают в штатном режиме, говорится в сообщении.

Ранее госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что массовые волнения в стране были гибридной террористической атакой. По его словам, злоумышленники хотели устроить переворот и дестабилизировать ситуацию.