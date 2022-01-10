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HeadHunter: 78% жителей России планируют сменить работу в 2022 году

Общество
HeadHunter: 78% жителей России планируют сменить работу в 2022 году
ПолитРоссия

Москва, 10 января. Большинство россиян хотят сменить работу в 2022 году, следует из данных исследования российской компании интернет-рекрутмента HeadHunter.

Согласно данным исследования, в 2022 году место работы планируют сменить 78% россиян. При этом 8% не хотят переходить на другую работу, тогда как остальные еще не определились.

Кроме того, опрос показывает, что больше половины жителей РФ (57%) из трудоустроенных собираются сменить сферу профессиональной деятельности. Исследование проводилось в стране с 19 по 24 декабря 2021 года среди 2130 работников и соискателей.

Ранее стало известно, что две трети жителей России назвали причинами выгорания на работе проблемы со сном, хроническую усталость и тревожность.

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