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Марк Уолберг показал тренировку с парнем своей дочери

Шоу-бизнес
Марк Уолберг показал тренировку с парнем своей дочери
flickr.com  /  Eva Rinaldi / CC BY-SA 2.0

Лос-Анджелес, 10 января. Голливудский актер Марк Уолберг продемонстрировал на своей странице в Instagram видео, на котором он тренируется вместе с парнем своей дочери.

Артист на протяжении своей карьеры неоднократно играл в боевиках со сложными трюками, что требовало от него внушительной физической подготовки. По этой причине звезда кинофраншиз «Тед» и «Трансформеры» активно поддерживает себя в форме. Об этом пишет ScreenRant.

Последней работой Марка является экранизация игры «Анчартед: На картах не значится». В ней Уолберг исполнил роль Виктора Салливана, охотника за сокровищами и наставника для Нейтана Дрейка, которого на экранах воплотил Том Холланд.

Звезда кинофраншизы «Человек-паук» подчеркивал прекрасную физическую форму своего старшего партнера по съемочной площадке и говорил, что он смотивировал его работать над собой. Однако Марк, похоже, заставил тренироваться не только Холланда, но и парня своей дочери, о чем рассказал в Instagram.

«Элла — счастливая девочка, а я — счастливый папа! Он замечательный молодой человек», — подписал пост Уолберг.

Ранее стало известно, что в Сети появились закулисные фотографии со съемок кинокомикса «Бэтмен», режиссером которого выступает Мэтт Ривз. На снимках видно, как постановщик работает со своей командой.

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кино instagram тренировка марк уолберг
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