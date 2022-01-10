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Движение автомобилей по республиканским дорогам Казахстана восстановили

Общество
Движение автомобилей по республиканским дорогам Казахстана восстановили
Global Look Press  /  Kalizhan Ospanov

Нур-Султан, 10 января. Все дороги республиканского значения в Казахстане были вновь открыты. Об этом сообщил национальный оператор автомобильных дорог «КазАвтоЖол» в своем Facebook-аккаунте.

Движение транспорта по соответствующим трассам вновь проходит без затруднений. Ранее об этом сообщали в мининдустрии Казахстана, однако теперь информацию подтвердил и профильный оператор.

«Все дороги республиканского значения открыты, движение автотранспорта обеспечено. Работы по зимнему содержанию ведутся в штатном режиме», — говорится в заявлении.

Массовые беспорядки в Казахстане начались из-за двукратного роста цен на сжиженный газ. Протесты распространились на все регионы республики, из-за чего в городах началось мародерство и погромы. В Казахстане было введено чрезвычайное положение и начата контртеррористическая операция.

Ранее в Казахстане были восстановлены авиарейсы. Первый самолет «Аэрофлота» прибыл в Нур-Султан.

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