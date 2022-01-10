Политолог Абзалов описал сотрудничество России и Белоруссии в 2022 году

Москва, 10 января. В 2022 году Россию и Белоруссию ждет синхронизация, как минимум, экономического и таможенного законодательства. Об этом рассказал политолог Дмитрий Абзалов.

Эксперт в интервью для издания «Украина.ру» напомнил, что ранее Белоруссия поставляла санкционные товары в Россию. Однако в грядущем году эти «серые зоны» будут выровняны.

«Мы очень долго поддерживали Белоруссию в поставках энергоносителей. Причем Белоруссия не потребляла энергоносители самостоятельно. Она их перерабатывала и поставляла на европейский и украинский рынок», — отметил политолог.

Он добавил, что Минск занимал значительную часть в поставках топлива на Украину. По его мнению, в этих вопросах Москве нужно больше определенностей.

Федеральное агентство новостей / Екатерина Чалова

«Как минимум, синхронизация экономического и таможенного законодательства — было бы очень перспективно», — резюмировал Абзалов.

Ранее стало известно, что российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с коллегой из Белоруссии Александром Лукашенко. Об этом проинформировала пресс-служба белорусского лидера.