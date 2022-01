Звезда рестлинга хотел бы сняться в «Блейде»

Лос-Анджелес, 10 января. Звезда рестлинга Мустафа Али хотел бы принять участие в съемках кинокомикса «Блейд» от Marvel Studios.

Перезапуск истории о борце с вампирами был анонсирован продюсером Кевином Файги в 2019 году. На главную роль был назначен оскароносный актер Махершала Али, а пост режиссера занял Бассам Тарик. Об этом пишет ScreenRant.

В настоящий момент дата выхода и детали сюжета будущей киноленты остаются неизвестными. Судя по всему, в Marvel также не набрали полный каст для старта съемок. По этой причине популярный рестлер вышел в соцсети и объявил о своем желании присоединиться к проекту.

Hello @MarvelStudios,



I think you’re looking for me. #BLADE https://t.co/6A6StUDI3i pic.twitter.com/h9xBcVJNyZ