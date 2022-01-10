Звезда рестлинга хотел бы сняться в «Блейде»

Лос-Анджелес, 10 января. Звезда рестлинга Мустафа Али хотел бы принять участие в съемках кинокомикса «Блейд» от Marvel Studios.

Перезапуск истории о борце с вампирами был анонсирован продюсером Кевином Файги в 2019 году. На главную роль был назначен оскароносный актер Махершала Али, а пост режиссера занял Бассам Тарик. Об этом пишет ScreenRant.

В настоящий момент дата выхода и детали сюжета будущей киноленты остаются неизвестными. Судя по всему, в Marvel также не набрали полный каст для старта съемок. По этой причине популярный рестлер вышел в соцсети и объявил о своем желании присоединиться к проекту.

«Привет Marvel Studios. Я думаю, что вы ищете меня», — подписал рестлер свой пост в Twitter.

Точно неизвестно, роль какого персонажа он хочет заполучить. Однако в кастинге кинокомикса указано, что в фильме будет южноазиатский мужчина в возрасте от 20 до 30 лет, который отличается хорошими боевыми навыками. Что касается самого Али, то он работает в WWE с 2016 года, а всего связан с рингом почти 19 лет.

Ранее голливудский актер Эндрю Гарфилд рассказал, что ему нравилось врать фанатам во время своих интервью о том, что он не будет сниматься в кинокомиксе «Человек-паук: Нет пути домой».