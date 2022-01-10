Вашингтон, 10 января. Президент США Джо Байден дает украинскому лидеру Владимиру Зеленскому противоречивые обещания относительно его поддержки в противостоянии с Россией, что заставляет Киев нервничать.

Глава Белого дома и его пресс-секретарь Джен Псаки говорили, что Вашингтон намерен жестко отвечать Кремлю в случае его якобы «вторжения» на территорию украинского государства. Однако ранее в США заявляли, что Киеву не стоит ожидать военной поддержки. Об этом пишет иранское издание Resalat.

«Президент Украины не желает реально оценивать и анализировать нынешнюю международную повестку дня. Он убедил себя, что Америка будет готова фанатично защищать Украину в случае возможного столкновения с Россией», — отметил автор.

Он добавил, что Зеленский не желает видеть, что его страна нужна Белому дому исключительно как инструмент. С его помощью США планируют всяческие провокации и давление на Россию.

Федеральное агентство новостей /

«Зеленский сам, по доброй воле, хочет превратить Украину в пешку Вашингтона или в некую разменную монету, которую США намерены использовать в торге с Кремлем», — подчеркнул эксперт.

Он рекомендует украинскому президенту вспомнить о своем грузинском коллеге Михаиле Саакашвили. Его судьба должна четко дать понять, что ждет бывшего комика.

«Еще месяц тому назад Байден почти открытым текстом заявил, что вооруженной поддержки для Киева в этом случае не будет. Зеленскому пришлось тогда изрядно понервничать, но он до сих пор продолжает на что-то надеяться», — резюмировал журналист.

Ранее стало известно, что США и Россия по итогам переговоров по безопасности могут договориться о закреплении за Украиной статуса нейтрального государства. В публикации американского издания The National Interest (NI) говорится, что отношения между Москвой и западными странами ухудшились во многом из-за Киева, который стремится присоединиться к НАТО.