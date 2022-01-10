Лукашенко направил телеграмму президенту Казахстана

Минск, 10 января. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил казахстанскому коллеге Касыму-Жомарту Токаеву телеграмму, в которой высказался о ситуации в республике. Он указал, что белорусский народ с тревогой воспринял события в Казахстане.

Атака бандформирований в очередной раз показала страшную угрозу, которую несет международный терроризм. Лукашенко считает, что радикалы нацелены на дестабилизацию Казахстана.

«Очевидна подрывная цель экстремистов — дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос, развязать в стране братоубийственную войну для совершения антиконституционного переворота и изменения политического курса», — говорится в опубликованном на сайте главы белорусского государства заявлении.

Лукашенко добавил, что Белоруссия уже сталкивалась с подобным вызовом. Поэтому понимает остроту сложившейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, которая легла на плечи руководства Казахстана.

Массовые протесты начались в республике в первые дни 2022 года из-за роста цен на газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев спустя несколько дней отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. Он также обратился за помощью к ОДКБ для предотвращения террористической угрозы.