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Почти 8 тыс. человек задержаны в Казахстане

  /   Обновлено: 10 января 2022 08:17
Общество
Почти 8 тыс. человек задержаны в Казахстане
Global Look Press  /  ORDA.KZ/XinHua

Нур-Султан, 10 января. В Казахстане изъяли 5 угнанных автомобилей, похищенные ценности, 2 единицы гладкоствольного и 4 холодного оружия. 7939 человек задержали.

В самой контртеррористической операции участвуют только казахстанские спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы министерства обороны, заявил госсекретарь страны Ерлан Карин. Поддержка ОДКБ направлена на сохранение целостности страны.

Произошедшее в стране, по мнению госсекретаря, можно объяснить лишь гибридной террористической атакой. Именно поэтому ситуация была такова, что на кону стоял вопрос сохранения государства, констатировал госсекретарь.

Массовые беспорядки вспыхнули в первых числах января из-за резкого скачка цен на газ. Положение быстро стало критическим и до 19 января объявили чрезвычайное положение, а также - антитеррористическую операцию. Мародеры бесчинствовали на улицах, протестующие захватывали здания и учреждения, в том числе и аэропорт Алма-Аты.

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