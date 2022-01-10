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Первый самолет «Аэрофлота» прилетел в Нур-Султан после отмены всех рейсов

  /   Обновлено: 10 января 2022 08:03
Общество
Первый самолет «Аэрофлота» прилетел в Нур-Султан после отмены всех рейсов
wikipedia.org  /  Pavel Adzhigildaev / CC BY-SA 3.0

Нур-Султан, 10 января. Первый рейс российской компании «Аэрофлот» прибыл в столицу Казахастана Нур-Султан после отмены всех полетов на фоне беспорядков в республике.

Изначально рейсы в страну были отложены 6 и 7 января. Однако позже компания приняла решение продлить соответствующее распоряжение до 8 января.

Массовые беспорядки в республике начались в первые дни наступившего нового года. Жителей Жанаозена и Актау возмутило повышение цен на сжиженный газ, используемый для заправки машин. Позднее к протесту присоединились и другие регионы. Погромщики занимались мародерством, а также штурмовали административные здания. В связи с этим власти Казахстана начали соответствующие спецоперации.

Рейсы в республику были отменены также в субботу, 9 января. Продажу всех билетов в страну на время приостановили.

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Казахстан аэрофлот нур-султан возобновление рейсов
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