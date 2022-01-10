Карин заявил об участии только местных подразделений в антитеррористической миссии

Нур-Султан, 10 января. В антитеррористической миссии на территории Казахстана принимают участие только местные специальные подразделения. Соответствующей информацией поделился государственный секретарь республики Ерлан Карин.

Карин подчеркнул, что в контртеррористической операции на территории республики принимают участие лишь спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут и силы министерства обороны Казахстана.

Массовые волнения начались в Казахстане в начале 2022 года. После короткого промежутка времени митинги переросли в беспорядки. Преступники дошли до того, что совершали нападения на значимые социальные объекты и вступали в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов с использованием огнестрельного вооружения.

Аким Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев ранее сообщил, что город после массовых беспорядков постепенно возвращается к нормальной жизни.