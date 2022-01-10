Глава Алма-Аты Сагинтаев сообщил о постепенном возвращении города к нормальной жизни

Алма-Ата, 10 января. Алма-Ата постепенно возвращается к нормальной жизни. Соответствующее заявление сделал глава города Бакытжан Сагинтаев.

Он поблагодарил жителей города за проявленные спокойствие и храбрость, содействие в стабилизации ситуации и наведении порядка. Сагинтаев подчеркнул, что благодаря действиям президента республики Касыма-Жомарта Токаева удалось предотвратить распад государства.

«Казахстан устоял и всему миру доказал, что невозможно разрушить и уничтожить нашу страну и народ», — отметил глава Алма-Аты.

Также сообщается, что городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения города работает в круглосуточном режиме. Все службы тесно взаимодействуют с антитеррористическим центром республики.

Ранее стало известно, что силовики продолжают операцию зачистки от бандитских группировок, орудующих на улицах Алма-Аты.