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Axios: «ястребы» призвали советника Байдена отправить больше оружия на Украину

Политика
Axios: «ястребы» призвали советника Байдена отправить больше оружия на Украину
wikipedia.org

Вашингтон, 10 января. Группа американских экспертов по России призвала советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана направить больше оружия на Украину, сообщает со ссылкой на источник Axios.

Салливан в видеоформате побеседовал со сторонниками жесткой линии в отношениях с Россией («ястребами») в преддверии переговоров в Женеве. Среди участников встречи были сотрудники администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

Некоторые высокопоставленные чиновники администрации действующего главы государства Джо Байдена заявили, что США готовы обсудить некоторые вызывающие обеспокоенность России аспекты «на взаимной основе». Это, в частности, касается масштаба военных учений в Европе и новых ограничений по количеству ракет.

В то же время чиновники «решительно опровергали» сообщения СМИ о возможном рассмотрении сокращения присутствия США в Европе, отмечает издание. По их словам, на предстоящих переговорах «не будет принято никаких четких обязательств».

Ранее глава Украинского института политики Руслан Бортник заявил, что переговоры России и Запада по гарантиям взаимной безопасности означают конец однополярного мира во главе с США. Закончить их успешно — в интересах самого Запада, уверен эксперт.

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сша салливан гарантии безопасности
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