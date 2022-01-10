Экс-аким Алма-Аты Тасмагамбетов прокомментировал беспорядки в обращении к казахстанцам

Алма-Ата, 10 января. Бывший аким Алма-Аты Имангали Тасмагамбетов обратился к гражданам Казахстана и прокомментировал ситуацию в стране. Он считает, что боевики, воспользовавшись мирными протестами, устроили беспорядки.

Экс-чиновник высказался о справедливых и мирных протестах, на которые люди вышли из-за роста цен на сжиженный газ. Однако «специально подготовленные провокаторы и боевики воспользовались случаем и превратили город Алма-Аты в площадь кровопролития», подчеркнул Тасмагамбетов.

Он в своем обращении к казахстанцам призвал сохранить единство и благополучие страны. Также он попросил оказать поддержку главе государства.

Силовики продолжают операцию зачистки от бандитских группировок, орудующих на улицах Алма-Аты. Уже удалось зачистить периметр улиц Саина, Райымбека, Карьерная и Жандосова, а также улиц Абая, Достык, Аль-Фараби и Желтоксан. При этом операция по борьбе с бандитскими формированиями продолжается в районах Ауэзовский, Алатауский и Медеуский.

Массовые беспорядки начались в Казахстане в первые дни 2022 года. Поводом для выхода на улицы стал рост цен на сжиженный газ. Через несколько дней президент республики Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и возглавил Совбез. Он также обратился за помощью к ОДКБ для предотвращения террористической угрозы.