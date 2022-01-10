Операция зачистки от бандитских группировок продолжается в Алма-Ате

Алма-Ата, 10 января. Силовики продолжают операцию зачистки от бандитских группировок, орудующих на улицах Алма-Аты.

Уже удалось зачистить периметр улиц Саина, Райымбека, Карьерная и Жандосова, а также улиц Абая, Достык, Аль-Фараби и Желтоксан. При этом операция по борьбе с бандитскими формированиями продолжается в районах Ауэзовский, Алатауский и Медеуский.

Ранее стало известно, что Комитет национальной безопасности Казахстана проводит мероприятия по розыску и задержанию участников массовых беспорядков. Так, сообщалось, что в Алма-Ате были нейтрализованы две экстремистские ячейки.