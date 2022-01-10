Более ста человек эвакуировали в Новом Уренгое из-за пожара в общежитии

Новый Уренгой, 10 января. Пожар в здании общежития произошел в микрорайоне Студенческий в Новом Уренгое. Об этом информирует ИА «Север-Пресс» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Информация о возгорании в пятиэтажном общежитии поступила к пожарным в 00:15. Пожар возник в одной из комнат на втором этаже.

«Огонь охватил только два квадратных метра и был быстро ликвидирован. Но из общежития в целях безопасности вывели более ста человек: 76 взрослых и 64 ребенка», – отметили в ведомстве.

Сейчас на месте работали более 20 спасателей и 9 спецмашин. Пострадавших и погибших нет. Причину возникновения пожара установят дознаватели МЧС России, отмечает «Север-Пресс».

Ранее сообщалось, что двое детей погибли при пожаре в частном доме под Вологдой. Тела нашли после ликвидации пожара.