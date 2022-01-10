Рябков: США некомфортно вести переговоры с Россией из-за партнеров по НАТО

Женева, 10 января. Антироссийски настроенные партнеры по НАТО не позволяют делегации США комфортно вести диалог с Россией, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Дипломат выступил с комментарием после окончания предварительных переговоров с делегацией США, которой руководит первый заместитель главы Госдепа США Уэнди Шерман.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,— сообщил «РИА Новости» Рябков.

Ранее посол заявил, что предварительная часть переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США оказалась сложной. Но на основной части дискуссии участники переговоров не будут тратить время зря, подчеркнул Рябков.

Предварительные переговоры на тему гарантий безопасности прошли в воскресенье вечером. В понедельник пройдет основная часть. После начнется заседание Совета Россия — НАТО, а за ним — консультации в Вене.