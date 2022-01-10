Закон о тюремном сроке за злостные нарушения ПДД вступил в силу с 10 января

Москва, 10 января. Злостным нарушителям правил дорожного движения теперь грозит уголовная ответственность. Такой закон в России вступил в силу 10 января.

Соответствующий документ уже размещен на официальном портале правовой информации. Так, неоднократный выезд на встречную полосу или превышение скорости более чем на 60 километров в час обернется для нарушителя тюремным сроком и штрафом от 300 до 500 тысяч рублей. Если же водителя лишили прав на управление авто, однако вскоре поймали за рулем, то он отправится за решетку сроком до двух лет, передает RT.

Принесет текущий год автомобилистам и другие штрафы. Например, за неоднократный отказ остановиться водителю будет необходимо заплатить до 40 тысяч рублей, а тонирование стекол теперь будет стоить 3 тысячи рублей.