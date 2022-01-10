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Bloomberg: в ЕС боятся, что антироссийские санкции ударят по ним же

Политика
Bloomberg: в ЕС боятся, что антироссийские санкции ударят по ним же
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 10 января. Крупнейшие страны из Евросоюза опасаются, что новый пакет антироссийских санкций может сыграть против них же. В ответ на ограничения Москва может оставить ЕС без газа.

Реакция Москвы может спровоцировать новый дефицит голубого топлива и очередной скачок цен. Об этом пишет американское издание Bloomberg.

«По словам людей, знакомых с ситуацией, беспокойство некоторых крупных европейских стран по поводу экономических последствий повышает опасность возникновения разлада с США», — отметил автор издания.

По его мнению, коллективный Запад заинтересован в том, чтобы на востоке Европы не происходило никаких войн. Поэтому в ближайшем будущем состоятся переговоры, которые должны будут снизить напряженность в отношениях с Россией. Несмотря на это, некоторые члены ЕС твердо решительны в намерениях ввести санкции.

Bloomberg: в ЕС боятся, что антироссийские санкции ударят по ним же
ФБА «Экономика сегодня» /

«Некоторые из них при этом озвучили США озабоченность по поводу возможного ущерба для их собственной экономики. По их словам, группа все еще проводит экономическую и юридическую оценку последствий возможных санкций», — резюмировал эксперт.

Ранее стало известно, что Вашингтон рассматривает запрет экспорта в Москву всех товаров потребления, использующих произведенную или разработанную в Соединенных Штатах электронику. Соответствующая мера, как пишут журналисты, может быть предпринята в случае «военного вторжения» России на Украину.

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