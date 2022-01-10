Более 100 рейсов отменили 10 января в Казахстане

Нур-Султан, 10 января. В понедельник, 10 января, в Казахстане отменили 102 рейса, еще два задерживаются, сообщает министерство индустрии и инфраструктурного развития республики.

На понедельник в общей сложности было запланировано 193 авиарейса, но 102 из них были отменены. Основной причиной срыва перевозок стало закрытие аэропорта Алма-Аты. Задержаны рейсы из Нур-Султана а Актау и в обратном направлении.

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января. Местные жители вышли на митинги из-за двукратного роста стоимости газа для населения. Протесты быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

Сотрудники полиции ранее задержали более 160 человек, которые участвовали в массовых беспорядках в столице Казахстана Нур-Султане. Силовики проверят иностранцев на законность нахождения в городе