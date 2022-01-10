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Посол Украины в ФРГ Мельник пригрозил Берлину последствиями за отказ в поставках оружия

Политика
Посол Украины в ФРГ Мельник пригрозил Берлину последствиями за отказ в поставках оружия
germany.mfa.gov.ua  /  Министерство иностранных дел Украины

Берлин, 10 января. Германия обязана продать Украине оборонительное оружие, так как Берлин якобы несет моральную ответственность за будущее Киева.

Украинский посол в Германии Андрей Мельник пригрозил Берлину последствиями. Об этом он заявил изданию FUNKE.

«Мы призываем правительство [ФРГ] отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону», — заявил Мельник.

Киев, по словам Мельника, хочет массивной военной поддержки, так как Германия несет ответственность за Украину так же, как и за Израиль. Украинское сообщество выражает недовольство отказом Берлина поставлять оборонительное оружие, пишет RT.

Ранее Мельник призвал Европу к смелым решениям по вступлению Киева в ЕС. Германия и Европа слишком «быстро забыли» о стремлении Украины стать членов Европейского союза, заявил он.

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